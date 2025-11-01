Quanti sono i docenti e gli studenti italiani? Non lo sappiamo, perché il consueto report annuale che usciva a settembre non è ancora disponibile

Quanti sono i docenti e gli studenti italiani? Non lo sappiamo, perché...

Da diversi anni, nel corso del mese di settembre, il Ministero dell’Istruzione pubblica un interessante e utilissimo “report”, il “Focus” sui dati del sistema scolastico italiano.

“Il focus – spiegava il report 2024/25 – offre una sintesi dei principali dati relativi alla scuola statale con il fine di illustrare le distribuzioni, generalmente per territorio e/o per livello scolastico, delle grandezze di maggior interesse: sedi scolastiche, alunni e classi, dotazioni organiche del personale docente, sia su posti comuni sia su posti di sostegno”.

“La fonte delle tabelle e dei grafici proposti – si legge ancora nel documento del settembre 2024 – sono i dati provenienti dalle procedure di Organico di Fatto per l’anno scolastico 2024/2025 e si riferiscono alla data del 6 settembre 2024, pertanto sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti, poiché le procedure di acquisizione sono in corso di svolgimento”.

Quest’anno, per la prima volta dopo molto tempo, il report non è ancora disponibile, ed è un vero peccato perché per gli operatori scolastici e per quelli dell’informazione la pubblicazione è sempre stata molto utile per conoscere meglio il “pianeta scuola” e per comprenderne meglio il funzionamento e le differenze territoriali.

C’è da augurarsi che il sistema informativo del Ministero riesca a rendere disponibili i dati nel più breve tempo possibile.