Quarantena a scuola: le novità per primarie e secondarie [VIDEO]

Le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, aggiornate al 28 ottobre, prevedono procedure diversificate a seconda che il caso positivo sia individuato tra gli alunni o tra i docenti/operatori scolastici e se i soggetti sono vaccinati/negativizzati o no.

Le regole per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado sono in parte differenti rispetto a quelle previste per il Sistema Integrato 0-6 anni.

Nel video abbiamo sintetizzato le novità introdotte per le scuole dalle elementari alle superiori e che interessano gli studenti e tutto il personale scolastico.