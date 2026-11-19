Una quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, a partire dal 2028. Matteo Renzi torna a spingere sulla proposta, rilanciata dal palco della Leopolda e in un intervento su La Repubblica, e la presenta come un atto di “giustizia sociale e dignità istituzionale”. Per il leader di Italia Viva, il Paese deve ripartire da scuola e sanità, cioè dal capitale umano.

“Si mangia con lo stipendio”

Renzi parte da un’ammissione: la vocazione conta, ma non basta. “Chi fa l’insegnante o chi fa l’infermiere lo fa per una vocazione prima che per uno stipendio”, dice, “però non si mangia con la vocazione, si mangia con lo stipendio”. Sul palco ha portato una docente, che ha respinto l’idea dell’insegnante missionario: la professione, ha detto, deve avere “un salario giusto, una sicurezza” e recuperare autorevolezza sociale. Ha denunciato il rischio che il mestiere smetta di attirare giovani competenti e ricordato che l’Italia è fanalino di coda in Europa sugli stipendi. Renzi aggiunge: “Una coppia che nella vita insegna oggi arriva alla fine del mese solo se sta attenta, molto attenta”.

Oltre 100 euro e il decreto Ceto Medio

L’ex premier indica anche una soglia: ai professionisti della cura, della scuola e della sicurezza va riconosciuto “un aumento – secco – di oltre 100 euro”. Rivendica la logica degli 80 euro di dieci anni fa, che oggi “non bastano più” con l’inflazione. Le coperture, sostiene, sono nel pacchetto del 2% del Pil per un decreto Ceto Medio, da fare “pieno di sostanza” dopo i tanti decreti sicurezza “pieni di fuffa”. Alla critica sul perché solo queste categorie risponde che “la coperta è corta” e vanno fatte delle scelte.

Quanto costa

I beneficiari sarebbero oltre un milione e mezzo: quasi 900 mila insegnanti, 460 mila infermieri e meno di 250 mila appartenenti alle forze dell’ordine. Con una quattordicesima da 2 mila euro lordi, la spesa si aggirerebbe sui 3 miliardi l’anno. Una cifra non impossibile, ma di difficile reperimento in una legge di bilancio già gravata da maxi spese, comprese quelle imposte dall’Ue.