Renzi attacca Valditara sulla quattordicesima: “Se lei si fa interrogare e risponde così le danno come minimo un quattro”

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Durante il Questione Time al Senato, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto a una serie di interrogazioni da parte dell’opposizione. Alla domanda del senatore Matteo Renzi sul fatto di essere d’accordo o meno sull’introduzione di una quattordicesima per i docenti, il ministro non ha risposto esplicitamente, cosa che ha provocato la reazione del leader di Italia Viva.

Ecco la controrisposta di Renzi: “Lei è andato fuori tema: se lei si fa interrogare e risponde così, a lei che è un professore danno come minimo un quattro. Come si dice: Dove vai? Porto cipolle“.

“Allora, mi piacerebbe risponderle nel merito. Chi ha bloccato i contratti? Chi era il ministro della scuola quando furono bloccati? Il ministro – guardi da questa parte e poi giri a destra – si chiamava Mariastella Gelmini: era un governo di centrodestra quando sono stati bloccati. Chi ha sbloccato i rinnovi contrattuali? La ministra Marianna Madia. Quindi, se lei vuole sapere chi ha bloccato è stata la Gelmini, chi ha sbloccato è stata la Madia. Ma questo è il passato, su cui noi possiamo rivendicare di aver ragione e voi torto”.

“Vorrei però parlare del futuro. Il futuro è che, nonostante tutte le cose che lei ha detto, gli insegnanti sono gravati non soltanto da un peso burocratico, ma anche e soprattutto dall’aumento della benzina, del carrello della spesa, del carovita e di tutte le spese della quotidianità. Allora abbiamo chiesto la quattordicesima: mettete la quattordicesima! Spero che ci ripensi e che ci dica sì o no”.

“Vedete, voi siete così sulla scuola. È come quello che avete fatto la settimana scorsa: avete detto no al burqa – e io, per carità, sono d’accordissimo – ma lo stesso giorno in cui avete detto no al burqa, il vostro Vicepresidente del Consiglio ha detto che l’affidabilità delle donne si misura sulla lunghezza della gonna. Cioè: la Meloni ha tolto il burqa e Tajani l’ha rimesso”.