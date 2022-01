Quirinale 2022, elezione del 13° Presidente della Repubblica, perché la scuola è interessata – DIRETTA ore 14:30

A pochi giorni dal webinar Le elezioni del Presidente della Repubblica spiegate agli studenti, un nuovo appuntamento della Tecnica della Scuola Live, oggi 24 gennaio, per seguire l’evento di apertura delle elezioni del Presidente della Repubblica, insieme al direttore della nostra testata Alessandro Giuliani, al vice direttore Reginaldo Palermo e alla nostra corrispondente da Roma Jessica Saccone.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Prima del via allo scrutinio intervisteremo alcuni parlamentari, componenti della commissione Istruzione alla Camera o al Senato, per conoscere i retroscena delle elezioni e i nomi dei candidati sui quali si punterà in questa prima giornata, ma senza tralasciare il principale quesito sulla scuola: se il presidente del Consiglio Mario Draghi dovesse approdare al Quirinale, quale destino toccherà all’attuale Governo e con esso al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi?