Ragazzi incappucciati entrano a scuola e gettano un liquido addosso ad un collaboratore scolastico: ferito

Brutta aggressione, stamane, 31 ottobre, in una scuola di Frosinone: alcuni ragazzi, presumibilmente esterni alla scuola, incappucciati, hanno lanciato una busta contenente un liquido verso l’ingresso principale di un Istituto Professionale. L’oggetto ha colpito l’assistente scolastico che in quel momento sorvegliava l’ingresso, fortunatamente senza provocare ferite.

La ricostruzione dei fatti

Come riporta Frosinone Today, immediatamente la dirigente scolastica ha disposto l’interruzione delle lezioni, evacuando la scuola, facendo uscire dall’edificio circa 550 studenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone per verificare la natura del liquido: gli esami successivi hanno confermato che si trattava di un fluido non infiammabile e non corrosivo, scongiurando rischi per la salute degli studenti e del personale.

Secondo Il Messaggero, si tratta di un liquido misto a urina che il gruppo avrebbe gettato addosso all’uomo che li ha affrontati vedendoli forzare l’ingresso della scuola. L’uomo, colpito al volto, ha riportato fastidio agli occhi ed è stato soccorso dal personale sanitario. Per lui non è stato necessario andare al Pronto Soccorso.