Ragazzo scappa dal lavoro da animatore: “650 euro al mese e alloggio ammuffito”. Le critiche: “I giovani si lagnano troppo, anche a scuola”

Il video di un giovane di 20 anni è diventato virale su TikTok. Il ragazzo ha raccontato di essere scappato da un posto come animatore a Rimini. Il motivo? La paga troppo bassa, 650 euro al mese, e un alloggio che, a suo avviso, è davvero vergognoso.

Lo riportano Il Corriere della Sera e La Repubblica.

La denuncia

“Ditemi se è normale per 650 euro al mese vivere in una situazione del genere, sottopagato e a rischio di contrarre le peggiori malattie. L’alloggio in cui sto fa schifo ed è ammuffito – spiega, mostrando le foto della stanza in cui avrebbe dovuto soggiornare – Mi hanno detto che sono troppo sensibile e non ho spirito di adattamento, ma sfido chiunque a vivere 30 giorni in quelle condizioni”, queste le sue parole di denuncia.

Inutile dire che le immagini, che hanno raccolto già un milione di visualizzazioni, stanno facendo discutere.



Le reazioni

C’è chi loda il ragazzo per accendere i riflettori su una realtà agghiacciante, ma c’è anche chi lo critica in nome della gavetta che tutti hanno fatto e anche i giovani di oggi dovrebbero fare senza lamentarsi.

“I giovani frignano tutti, anche a scuola, sul lavoro, una lagna continua”, questo uno dei commenti apparsi su X.

Tutto ciò si può ricollegare alle proteste di quest’anno di scena muta alla maturità: giusto alzare la propria voce per denunciare ingiustizie o sistemi che si ritengono sbagliati oppure è sintomo di scarso spirito di adattamento?