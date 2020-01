Rapporto Almadiploma, quasi la metà degli studenti “sbaglia” il corso di studi

Indagine sul Profilo dei Diplomati 2019 di AlmaDiploma e AlmaLaurea su 45mila diplomati a luglio 2019 di 274 Istituti scolastici aderenti al sistema.

Si tratta in particolare di diplomati liceali (55,9%), seguiti dai tecnici (33,5%) e professionali (10,6%). La quota di diplomati con genitori in possesso di titoli di laurea è massima fra chi ha frequentato i licei classici (62,1%) e scientifici (46,2%).

Dall’analisi condotta sugli studenti (45mila diplomati a luglio 2019 dei 274 Istituti scolastici aderenti ad AlmaDiploma) risulta che l’80,2% si dichiara in generale piuttosto soddisfatto della propria

esperienza scolastica. Gli studenti sono contenti della preparazione degli insegnanti (77,3%) e delle loro spiegazioni (70,6%); soprattutto apprezzano il rapporto con gli altri studenti (87,2%).

Per circa un alunno su due le aule sono inadeguate così come lasciano a desiderare i laboratori, gli impianti e le attrezzature sportive. Il 44,6%, inoltre, afferma che non rifarebbe la stessa scelta sia in termini di indirizzo di studio, sia in termini di scuola, sia di entrambi, soprattutto fra i frequentanti degli istituti professionali.

La quota dei diplomati che cambierebbe corso e/o scuola è più elevata tra i professionali (48,0%), seguiti dai tecnici (45,5%), e dai liceali (43,5%).

È interessante esaminare le ragioni espresse dai diplomati che cambierebbero corso e/o scuola: il 34,6% lo farebbe principalmente per studiare materie diverse, il 15,0% per compiere studi che preparino meglio al mondo del lavoro (quota che sale addirittura al 20,7% tra i professionali), il 14,7% per compiere studi più adatti in vista dei successivi studi universitari.