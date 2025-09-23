Rapporto sugli ambienti di apprendimento scolastico per la sostenibilità nell’Unione Europea

Il nuovo Rapporto sugli ambienti di apprendimento scolastico per la sostenibilità nell’UE esplora come le infrastrutture e gli ambienti di apprendimento possano essere più resilienti al clima, favorevoli alla salute e al benessere degli studenti e di supporto all’apprendimento. Il rapporto evidenzia come gli spazi in cui apprendiamo hanno un profondo impatto sul nostro sviluppo, sul nostro benessere e sulla nostra capacità di prosperare, sostengono i ricercatori e chi ha realizzato il report. In quanto istituzioni pubbliche, si sottolinea, le scuole hanno un’opportunità unica di dare il buon esempio, creando ambienti di apprendimento che vadano ad incentivare la sostenibilità. In questo modo, integrando la progettazione e pratiche sostenibili negli ambienti di apprendimento e nelle attività quotidiane, le scuole possono trasformare l’esperienza di apprendimento dei propri studenti e consentire loro di contribuire attivamente a un futuro più sostenibile.



Il rapporto: gli strumenti

Il rapporto è corredato da un Toolkit, insieme ad una raccolta di buone pratiche e a casi di studio. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni su come rimodellare, rinnovare e progettare infrastrutture educative a supporto della sostenibilità e del benessere.

Il Learning Spaces School Toolkit fornisce indicazioni pratiche su come rendere le infrastrutture educative e gli ambienti di apprendimento più sostenibili e favorevoli allo sviluppo di competenze di sostenibilità, salute, benessere e apprendimento degli studenti. Il toolkit è stato sviluppato nel contesto dello studio su “Ambienti di apprendimento scolastico per la sostenibilità nell’UE”, che sostiene l’impegno della Commissione europea nell’aiutare gli Stati membri a integrare la sostenibilità nell’istruzione. Il Compendio presenta buone pratiche ed è stato elaborato nell’ambito dello studio sugli ambienti di apprendimento scolastico per la sostenibilità negli Stati membri dell’UE. Il Compendio presenta 23 esempi istantanei di buone pratiche, nonché materiale sulla progettazione di spazi di apprendimento efficaci per la sostenibilità; questi esempi riguardano sia il livello istituzionale che quello politico. Gli esempi provengono dall’istruzione primaria e secondaria, dall’interno dell’UE e da tutto il mondo. Si riferiscono a infrastrutture educative e ambienti di apprendimento che sono essi stessi sostenibili e che supportano l’apprendimento per la sostenibilità e lo sviluppo di competenze di sostenibilità, nonché la salute e il benessere degli studenti.

Risultati dell’indagine

Quanto emerso è che gli spazi verdi sono importanti, infatti le scuole con tali spazi migliorano la salute fisica e mentale degli studenti, promuovono la resilienza e rafforzano sia i risultati accademici che le competenze in materia di sostenibilità. Infatti, la resilienza climatica attraverso la progettazione e la ristrutturazione degli ambienti di apprendimento fisici possono contribuire alla resilienza climatica attraverso soluzioni come la cattura del carbonio, la regolazione della temperatura, la conservazione delle risorse e il miglioramento della qualità dell’aria. Infine, l’efficienza energetica paga, per cui le ristrutturazioni ad alta efficienza energetica possono generare risparmi sui costi a lungo termine che possono essere reinvestiti nell’istruzione.

L’indagine europea si sofferma anche sul coinvolgimento degli studenti, che devono essere coinvolti nella progettazione, promuovendo al contempo esperienze di apprendimento interattive.