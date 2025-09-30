Re Carlo d’Inghilterra risponde ad una lettera di studenti italiani: “Sono commosso nel leggere della vostra scuola”

Un gesto che non è passato per niente inosservato: Re Carlo d’Inghilterra ha risposto alla lettera di un gruppo di studenti di una scuola media in provincia di Frosinone. Il dirigente scolastico, come riporta Il Corriere della Sera, si è detto contentissimo.

Le parole degli studenti

Nella lettera i ragazzi hanno raccontato dei loro Paesi, ma soprattutto hanno ricordato il sacrificio silenzioso di migliaia di soldati britannici. “Ogni volta che visitiamo il cimitero di Guerra – hanno scritto, in inglese, gli studenti – ci sentiamo orgogliosi e riconoscenti. Quei soldati sono morti per noi. E noi non vogliamo dimenticarlo. Non lontano dal nostro paese, c’è il Cimitero di Guerra del Commonwealth, dove ora riposano molti di quei coraggiosi soldati. Ogni volta che ci andiamo, ci sentiamo orgogliosi e grati”.

“Vallerotonda è un borgo montano dove vivono allo stato brado lupi, orsi e cervi. La natura è molto importante per noi e cerchiamo di proteggerla ogni giorno. Sappiamo che anche voi avete a cuore l’ambiente e questo ci fa sentire vicini a voi”, hanno proseguito i piccoli studenti.

“Valore educativo enorme”

La risposta del sovrano non si è fatta attendere: “Sono commosso nel leggere della vostra scuola e dell’amore verso la natura” ed ha espresso apprezzamento per i disegni allegati alla lettera che ha definito “piccole opere d’arte”. Questo il commento del preside: “In un mondo che troppo spesso comunica con urla e insulti, un segno di garbo e di attenzione come questo ha un valore educativo enorme. La risposta di Re Carlo III non è solo un episodio curioso, ma un vero segno di vicinanza culturale che resterà nella memoria degli alunni. Re Carlo III, con la sua lettera, ha restituito alla memoria di quegli anni terribili, il giusto onore”.