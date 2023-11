Recite di Natale, si possono scattare foto e video e metterli sui Social? Le indicazioni del Garante della Privacy

In questi giorni che si avvicinano al Natale inizieranno a prendere forma le varie recite natalizie che vedranno come protagonisti bambini e ragazzi, per lo più minorenni.

Si tratta di occasioni in cui vengono invitate ad assistere anche le famiglie, che non mancano di scattare foto o effettuare riprese.

I video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici violano la privacy?

Riportiamo le ultime indicazione del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nel recente aggiornamento del Vademecum La scuola a prova di privacy.

L’Autorità ha ribadito che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici.

Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.