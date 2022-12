Reclutamento 2022/23, i dati sulle immissioni in ruolo e le supplenze: i posti non attribuiti sono stati 51.151 – TABELLE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito a Flc-Cgil i dati sulle immissioni in ruolo e delle supplenze dell’anno scolastico 2022/23, richieste dal sindacato già lo scorso 25 ottobre.

I primi dati sono relativi ai contratti di supplenza annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) che sono stati attivati quest’anno alla data del 5 novembre 2022.

Le cattedre vacanti dopo le assunzioni 2022/2023

Ciò che emerge, dagli esiti delle immissioni in ruolo, è il fatto che a fronte di un contingente di 94.130 posti ne sono stati assegnati, dalle diverse procedure, 42.979. Complessivamente i posti non attribuiti sono stati 51.151.

Una parte dei posti vacanti e disponibili sono stati accantonati dagli Uffici Scolastici Regionali per portare avanti sino a dicembre le assunzioni dal concorso “straordinario bis” (art. 5, c. 3 quinquies, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), tanto che dall’informativa del Ministero è possibile riscontrare come i contratti al 31 agosto si avvicinino, anche se non coincidano esattamente, col numero effettivo di posti vacanti. Probabilmente proprio per effetto degli accantonamenti.

Uno dei dati più rilevanti riguarda invece i posti al 30 giugno, 27.441 su posto comune o classe di concorso (più alcuni spezzoni orari) e 83.306 su posto di sostegno (più vari spezzoni).

La crescita dei contratti al 30/6 è connessa al progressivo aumento dei posti in deroga su sostegno, che quest’anno hanno già raggiunto 92.875 unità a fronte di un organico di diritto di sostegno di 117.170 posti. I posti in deroga, ovvero quelli attivati con contratti di supplenza al 30 giugno in forza di sentenze tese ad aumentare le cattedre di sostegno per tutelare il diritto allo studio degli studenti con disabilità, hanno quasi “doppiato” l’organico di diritto.

La Flc-Cgil chiede al Ministro Valditara di agire al più presto sul fronte del reclutamento, per ridurre il numero di precari a scuola.

Tabella 1

Contingente immissioni in ruolo Assunzioni a TI posto comune Assunzioni a TI sostegno Assunzioni GPS sostegno TD 31 agosto Assunzioni concorso straordinario TD 31 agosto Posti non assegnati ai ruoli 94.130 23.261 3.667 12.194 3.857 51.151

Tabella 2

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II grado TOTALE Posto comune Sostegno Posto comune Sostegno Posto comune Sostegno Posto comune Sostegno Contratti Annuali 762 + 3 posti orario 617 + 4 posti orario 2.016 + 33 posti orario 6.707 + 36 posti orario 12.158 + 277 posti orario 5.059 + 63 posti orario 17.448 + 461 posti orario 1.837 + 37 posti orario 46.604 + 914 posti orario Contratti fino al termine attività didattiche 2.117 + 1.665 posti orario 9.667 + 2.742 posti orario 9.355 + 9.114 posti orario 35.017 + 4.764 posti orario 4.899 + 11.267 posti orario 17.289 + 3.628 posti orario 11.070 + 23.860 posti orario 21.333 + 2.388 posti orario 110.747 + 59.428 posti orario Totale 17.577 67.042 54.640 78.434 217.693

Tabella 3