Reclutamento dei docenti idonei: integrazione graduatorie vincitori fino al 30% concorsi PNRR e predisposizione di elenchi regionali

L’approvazione al Senato del decreto legge 45 del 7 aprile 2025, trasmesso alla camera il 22 maggio del 2025 per l’approvazione definitiva, ha introdotto un emendamento con il quale si è voluto portare a soluzione, anche se parziale, la problematica dei docenti che hanno superato le prove concorsuali a decorrere dall’anno 2023, nel limite del 30 per cento dei posti messi a concorso.

Procedura per il reclutamento

La disposizione di legge, qualora dovesse essere approvata alla camera senza ulteriori emendamenti, prevede che dalle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, integrate con i docenti idonei, si attinge, secondo un ordine di priorità temporale, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, nel limite dei posti autorizzati.

Elenco regionale per assunzioni in ruolo

I candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito dal 2020 in poi, per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado, sono inseriti, a domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un elenco regionale da cui si attinge, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.



Non possono essere inseriti

Negli elenchi regionali previsti dal disegno di legge di conversione del decreto 45 del 7 aprile 2025, non possono essere inseriti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato immessi in ruolo:

• In quanto vincitori di concorso senza abilitazione all’insegnamento;

• Su posto d’insegnante tecnico-pratico;

• Immissione in ruolo sui posti di sostegno dei docenti inseriti nelle GPS.

Tempi accettazione sede

Fra le novità introdotte nel decreto 45/2025, dal 2025/2026, gli aspiranti docenti individuati per le immissioni in ruolo, sono obbligati a dare conferma di accettazione entro 5 giorni, e qualora l’individuazione dovesse essere effettuata entro il 28 agosto, i docenti interessati dovranno dare conferma di accettazione entro due giorni e comunque non oltre il primo settembre dell’anno scolastico di riferimento

Mancata accettazione

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini sopra indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. Fermo restante che l’accettazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

Procedura immissione in ruolo concorso PNRR 2

In merito alla procedura del concorso PNRR 2, il decreto prevede che i vincitori dei concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato. Inoltre i vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato a condizione di essere abilitati o di conseguire l’abilitazione entro il 31 dicembre del 2025.

Vincitori concorso PNRR2

I vincitori del concorso PNRR 2 nel caso fossero stati individuati per l’anno scolastico 2025/2026 destinatari di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e nella medesima classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.

Vincitori di concorso abilitati e non

I vincitori di concorso in possesso dell’abilitazione o che la conseguiranno entro il 31 dicembre del 2025, anno in cui sarà avviato l’anno di formazione e prova sottoscriveranno un contratto a tempo indeterminato, mentre i docenti vincitori di concorso senza abilitazione sottoscriveranno un contratto a tempo determinato che sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione.