Reclutamento docenti: Bianchi fa chiarezza sul decreto 36. Diretta Senato ore 14,30

Si svolgerà oggi, 25 maggio, alle ore 14:30, l’audizione al Senato del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi sul decreto 36 in tema di reclutamento e formazione dei docenti.

Una “tre giorni” importante con le Commissioni riunite di Affari Costituzionali e Cultura che procederanno alla audizione dei ministri Brunetta (Pubblica Amministrazione), Bianchi (Istruzione) e Messa (Università) che dovranno fornire elementi di valutazione in merito al decreto legge 36 del 30 aprile scorso.

Da giorni sono in corso contatti e consultazione non solo fra le forze politiche ma anche fra politica a sindacati.

Sindacati che, per parte loro, continuano a chiedere che la parte sul reclutamento venga ampiamente modificata e che vengano stralciate tutte le norme che impattano in qualche misura sulle prerogative contrattuali.

