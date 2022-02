Reclutamento docenti e contratto scuola al centro del dibattito, sindacati divisi; intervista a Gissi (Cisl)

Uno dei temi di cui il Governo si dovrà occupare nei prossimi mesi nell’ambito delle azioni previste dal PNRR è quello del reclutamento.

Stando alle informazioni di cui disponiamo in questo momento d’ora in avanti il reclutamento dei docenti dovrebbe avvenire utilizzando la procedura prevista dal DL 73 del 2021, basata essenzialmente su una prova computer based con una serie di test a scelta multipla.

Le perplessità non mancano ma è anche vero che in questo modo i tempi si accorciano di molto rendendo i concorsi molto più snelli.

Ma c’è anche chi pensa che forse un ritorno al meccanismo del doppio canale potrebbe essere più che accettabile.



A breve dovrebbe prendere avvio anche la procedura per l’avvio del contratto nazionale che si preannuncia però particolarmente complesso e difficile anche a causa del deterioramento dei rapporti fra le sigle sindacali.

Di tutto questo e altro ancora parliamo nella nostra intervista a Maddalena Gissi, segretaria generale di Cisl Scuola.