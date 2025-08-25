Reclutamento docenti, Gilda degli Insegnanti: “Concorsi giungla, proponiamo doppio canale”

“Le operazioni di nomina della così detta mini call veloce ancora una volta stanno generando caos e problematiche che la Gilda da sempre denuncia, a causa delle eccessive procedure di reclutamento che si accavallano, rendendo difficile la loro gestione”. E’ il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Nello specifico, in alcune regioni come Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, è stato necessario rifare nomine già pubblicate e comunicate ai diretti interessati.

Questi USR avevano, infatti, pubblicato le graduatorie sulla base dei soli punteggi, senza distinguere tra docenti che provenivano da una prima fascia GPS da quelli provenienti da elenchi aggiuntivi che sarebbero dovuti andare in coda ai primi.

“Ad aggravare la situazione – continua Castellana – è la carenza del personale delle direzioni regionali, che di certo non consentono una gestione serena ed oculata di operazioni così delicate che riguardano la vita di migliaia di docenti precari”.

La Gilda ribadisce la propria proposta di un doppio canale di reclutamento dove, in parallelo con i concorsi ordinari aperti a tutti, si affianca una graduatoria di docenti abilitati provenienti da precedenti concorsi o percorsi abilitanti.

“Siamo sempre più convinti – conclude il coordinatore nazionale – che la causa principale di questi errori sia l’eccessiva autonomia gestionale delle operazioni affidate alle singole regioni e che il tutto andrebbe riportato a livello centrale e che sia giunta l’ora di semplificare la giungla che si è venuta a creare con la successione dei vari concorsi o procedure di reclutamento che si sono susseguiti dal 2016 ad oggi”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti