Reclutamento e formazione: audizioni in programma al Senato; i sindacati chiedono lo stralcio del DL 36, ma il Governo dice di no

Inizia oggi 24 maggio una “tre giorni” importante al Senato: le Commissioni riunite di Affari Costituzionali e Cultura procederanno infatti alla audizione dei ministri Brunetta (Pubblica Amministrazione), Bianchi (Istruzione) e Messa (Istruzione) che dovranno fornire elementi di valutazione in merito al decreto legge 36 del 30 aprile scorso.

Particolarmente attesa è ovviamente l’audizione del ministro Patrizio Bianchi che è prevista per il primo pomeriggio del 25 maggio.

Come abbiamo già anticipato in precedenti articoli che da giorni sono in corso contatti e consultazione non solo fra le forze politiche ma anche fra politica a sindacati.

Sindacati che, per parte loro, continuano a chiedere che la parte sul reclutamento venga ampiamente modificata e che vengano stralciate tutte le norme che impattano in qualche misura sulle prerogative contrattuali.

Il riferimento è anche alle norme che riguardano la formazione continua e soprattutto alla “premialità stipendiale” ad essa collegata.

Ma – per quanto se ne sa al momento – su questo punto il Governo non ha intenzione di cedere.

Più morbide sembrano invece le posizioni sul tema del reclutamento dei docenti ed è quindi possibile che su questa materia ci siano delle modifiche.

Sotto la lente di politica e sindacati c’è la questione dell’uso dei “test a crocette” nei concorsi per il personale docente.

Intanto si è conclusa in questi minuti del ministro Renato Brunetta che però si è soffermato esclusivamente sui primi 12 articoli (quelli sulla scuola sono il 44, 45,46 e 47).