Recovery plan e congedo parentale, l’audizione della ministra Bonetti [DIRETTA]

Alle ore 11, le Commissioni riunite Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato presso la Sala del Mappamondo per i deputati e Sala Koch per i senatori, svolgono l’audizione, in videoconferenza, della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Si parlerà probabilmente di congedo parentale e di bonus baby-sitter.

La ministra Bonetti rassicurerà circa il lavoro che si sta facendo al fine di agevolare le famiglie i cui figli siano costretti in DaD o in quarantena. Il tentativo è quello di rendere compatibile entro le famiglie la cura dei figli e l’esercizio della professione, a favore, soprattutto di quelle donne che nella prima fase della pandemia sono state fortemente penalizzate dai vari lockdown, spesso con la perdita del lavoro.

