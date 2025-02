Redazione delle graduatorie interne: azioni e responsabilità del dirigente scolastico – SCARICA LA GUIDA

La redazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuale personale in soprannumero è una procedura a cui è necessario che il Dirigente presti particolare attenzione al fine di garantire sia la sua regolarità che la corretta valutazione dei servizi e titoli valutabili.

Quest’anno, con l’ipotesi di CCNI per la mobilità del personale, sono state introdotte diverse novità che impattano sulla formulazione della graduatoria.

Pertanto, nel consigliare di avviare in tempi celeri la procedura al fine di evitare di trovarsi in difficoltà con la tempistica, oggetto spesso di contenzioso, di seguito vengono forniti al Dirigente suggerimenti, proposte e adempimenti per la procedura in linea sia con il nuovo CCNI che con i principi di trasparenza; è obbligatorio predisporre le graduatorie per l’individuazione di personale perdente posto per tutto il personale docente, educativo ed ATA.

SCARICA LA GUIDA