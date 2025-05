Regali costosi per gli insegnanti, se accettati potrebbero comportare il rischio di una sanzione disciplinare

Molto spesso capita che, in coincidenza della fine dell’anno scolastico, genitori e studenti pensino di fare dei regali alle proprie maestre o ai propri insegnanti, come segno di stima e riconoscenza. Quando tali regali sono troppo costosi e vengono accettati dai docenti, allora è bene sapere che potrebbero comportare il rischio di una sanzione disciplinare.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La normativa vigente, riferita al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevede un limite di valore per i regali accettabili, fissato a 150 euro, e il superamento di tale soglia può comportare sanzioni disciplinari o pecuniarie.

Come è noto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui regolamento si riferisce al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 come, per altro, modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, stabilisce dei limiti all’accettazione di regali da parte del dipendente pubblico. In tale codice di comportamento, definito a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, c’è l’art. 4 che si occupa in modo specifico dei regali, compensi e altre utilità fatte o ricevute dai dipendenti pubblici. Per entrare nell’aspetto normativo del comportamento da tenere dall’insegnante in caso dovesse ricevere un regalo costoso da parte dei genitori degli studenti o da parte degli studenti, è importante citare il comma 2 del suddetto art.4, in cui emerge che il dipendente non accetta, per se o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

In caso l’insegnante dovesse ricevere dai genitori di una classe un regalo molto costoso, il cui valore superi le 150 euro, dovrebbe immediatamente metterlo a disposizione dell’Amministrazione, consegnandolo al dirigente scolastico, per la restituzione o per essere devoluto a fini istituzionali.

Dirigente scolastico deve controllare

Il Dirigente Scolastico di una scuola ha il dovere di vigilare sul rispetto del codice di comportamento degl dipendente pubblico, e in caso di un suo mancato intervento che impedisca l’accettazione di regali costosi da parte degli insegnanti o se non dovesse prendere provvedimenti disciplinari contro il docente che ha accettato regali, potrebbe a sua volta essere sanzionato per non avere fatto rispettare la legge.

Regali costosi come per esempio l’iPhone, l’iPad, il Macbook o altri oggetti di particolare valore, non possono essere considerati regali di modico valore e quindi possono comportare sanzioni disciplinari da parte del dirigente scolastico.

Circolari dei dirigenti scolastici

Non è raro trovare nella rete web delle circolari pubblicate da alcuni dirigenti scolastici in cui si vietano espresamente, da parte delle famiglie e degli studenti, raccolte di denaro per fare regali costosi alle maestre o più in generale agli insegnanti. Il fatto che verso la fine dell’anno scolastico, in alcune scuole venga ricordato tramite delle ciroclari interne, il divieto ad accettare regali costosi da parte degli insegnanti, fa capire che il problema sollevato dalle norme di codice del comportamento e da parte delle linee guida dell’ANAC, rappresenta una realtà esistente nelle istituzioni scolastiche.