Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 28 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
28.05.2026

Regali fine anno maestre e docenti, attenzione al codice di comportamento: la regola del “modico valore”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Cosa dice il codice di comportamento?
L'extrema ratio

Siamo a fine maggio e tra le “tradizioni” di ogni fine anno scolastico, soprattutto per i genitori degli alunni di scuola dell’infanzia e primaria, c’è il “regalo per le maestre”. Un’abitudine antica, che ancora resiste ai giorni nostri.

In questi giorni le mamme si stanno organizzando per fare collette e acquistare regali da portare alle festicciole di fine anno in classe: tra i regali classici ci sono soprammobili, cornici, gioielli. Ma cosa dice il codice di comportamento in merito a questa usanza?

Cosa dice il codice di comportamento?

Ricevere regali da un gruppo di genitori per un docente è qualcosa di consentito? Sì, ma solo nell’ambito di una situazione dai connotati precisi. Ne parla esplicitamente il Codice di comportamento del pubblico impiego, il Dpr 62/2013, che definisce tutta una serie di questioni: dal dovere di diligenza e lealtà alla buona condotta, con un riferimento esplicito al tema dei regali, dei compensi e di altre utilità.

Il docente non può chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità; non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nelle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini.

Ma cosa si intende per regali di modico valore? Anche in questo caso il codice è esplicito e chiarisce che, in via orientativa, non si dovrebbe oltrepassare il tetto dei 150 euro di spesa, foss’anche in forma di sconto concesso per un servizio.

L’extrema ratio

Ma va anche detto che spetta alle singole amministrazioni, dunque alle scuole, stabilire eventualmente limiti inferiori o addirittura escludere del tutto la possibilità che i docenti ricevano regali, un’opzione più che legittima laddove, ad esempio, in quartieri particolarmente disagiati, con alti tassi di disoccupazione, il regalo, seppure di ridotto importo, potrebbe mettere in difficoltà le famiglie sul fronte economico; e dunque in tali circostanze sarebbe una scelta etica, quella di dare lo stop alla prassi dei cosiddetti regali di fine anno.

Al di fuori dai casi consentiti, se un docente ricevesse un regalo, esso dovrebbe essere subito messo a disposizione dell’istituzione o restituito al mittente dallo stesso docente cui sia pervenuto.

Regali

Regali costosi per gli insegnanti, se accettati potrebbero comportare il rischio di una sanzione disciplinare

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il prof non può accettare regali o altre utilità dai genitori degli studenti

La festa dei morti non c’è più, La Russa: nulla contro Halloween, ma rimpiango i regali che “lasciavano” i defunti quand’ero alle elementari

Regali Natale maestre, una madre: “No a tazze brutte e pacchiane, meglio donazioni a Emergency o Save the Children”

Dirigente scolastico che accetta regali costosi, non solo è inopportuno ma rischia una sanzione disciplinare

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Conferma docenti di sostegno 2026/27, dal 28 maggio aperte le funzioni SIDI per caricare la richiesta delle famiglie: tutte le scadenze

Lara La Gatta

Supporto psicologico, dal 28 maggio attivo il servizio per gli studenti AscoltaMI: fino a cinque incontri gratuiti

Lara La Gatta

Scuole aperte d’estate, il modello dell’Emilia Romagna approda al Parlamento europeo

Redazione

Alunni con disabilità, ancora molte scuole con barriere architettoniche e docenti poco formati sulle tecnologie educative: dati ISTAT

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata