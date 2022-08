Regione Veneto, Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi: domande dal 16 settembre al 17 ottobre 2022

La Regione del Veneto ha approvato il bando per la concessione del contributo “Buono-libri e contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico formativo 2022/2023 a favore delle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nella Regione Veneto.

Si tratta di un contributo che può essere concesso per le spese riferite all’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi.

Possono essere acquistati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive:

a) libri di testo e ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (ad esempio audiolibri per non vedenti);

b) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera a) possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale o in ogni altro tipo di formato. Sono escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, del materiale scolastico e delle dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, stecche, personal computer, tablet, telefoni cellulari ecc..). Il richiedente, in fase di compilazione della domanda di contributo, rilascia dichiarazione sostitutiva della spesa e si impegna, ai fini dei successivi controlli che saranno effettuati dal Comune, a conservare i giustificativi della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del beneficio.

Il bando si riferisce alle famiglie che hanno il seguente ISEE 2022:

fino a 10.632,94 euro (Fascia 1);

da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro (Fascia 2).

Le domande dovranno essere presentate dal 16 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 17 ottobre 2022, secondo le modalità previste dal bando.