L’evoluzione digitale della scuola italiana, avviata con il d.l. 95/2012 per sostituire i registri cartacei storici introdotti dal Regio Decreto del 1924, ha reso il registro elettronico lo strumento primario di gestione didattica e comunicazione con le famiglie. Tuttavia, la digitalizzazione comporta rilevanti responsabilità in materia di riservatezza e impone regole rigorose per prevenire trattamenti illeciti e pesanti sanzioni a carico delle istituzioni scolastiche.

La scuola è titolare del trattamento: nessun consenso da chiedere

Un chiarimento fondamentale riguarda l’assetto giuridico: la scuola è il Titolare del trattamento dei dati personali, mentre il fornitore della piattaforma gestisce il servizio in qualità di Responsabile del trattamento. Questo rapporto deve essere obbligatoriamente disciplinato da un valido contratto o atto giuridico ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Poiché il registro elettronico risponde all’adempimento di precisi compiti istituzionali e obblighi normativi, le scuole non devono richiedere il consenso di genitori o studenti. Chiedere il consenso privacy è un errore frequente che genera confusione, così come è illegittimo accogliere eventuali richieste di cancellazione o esonero dal registro avanzate dalle famiglie.

Le 10 regole per l’uso del registro elettronico

Il registro elettronico contiene dati personali: nel registro confluiscono anagrafiche, voti, assenze, note disciplinari e dati sensibili. Le informazioni relative a disabilità, Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Piani Educativi Individualizzati (PEI) e assenze per malattia richiedono una protezione rafforzata. La scuola è titolare del trattamento: è vietato utilizzare piattaforme senza aver prima sottoscritto il contratto ex art. 28 GDPR e senza aver verificato le garanzie tecniche e organizzative del fornitore. Le condizioni di liceità del trattamento dei dati: occorre evitare di confondere le autorizzazioni organizzative (come l’adesione alle uscite didattiche) con i consensi privacy, che non sono dovuti per le attività istituzionali. Obblighi di trasparenza: informativa chiara e diritti degli interessati: le informative devono essere scritte con un linguaggio semplice, chiare e facilmente reperibili sul sito e sul registro, evitando percorsi complessi o poco trasparenti. Registro dei trattamenti e valutazione d’impatto: la scuola deve censire le attività di trattamento nel registro interno ed effettuare una valutazione d’impatto per le piattaforme in cloud. Protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita”: i sistemi devono tutelare i dati fin dalla progettazione. Se un docente è anche genitore di un alunno nello stesso istituto, i profili di accesso e le funzionalità di consultazione devono rimanere rigorosamente distinti. Accessi controllati: ogni utente deve accedere solo alle informazioni strettamente necessarie alle proprie mansioni. Gli account del personale trasferito, in pensione o cessato dal servizio devono essere disattivati tempestivamente. Tutela per dati sanitari e situazioni di fragilità: costituisce una grave violazione pubblicare in bacheca aperta a tutti comunicazioni relative a convocazioni di GLO, adempimenti PEI/PDP o causali di malattia di docenti e alunni, anche se indicati solo con le iniziali. Sicurezza: è essenziale adottare l’autenticazione a più fattori (MFA), impostare il blocco automatico della sessione in aula ed evitare il salvataggio di dati su dispositivi personali o l’invio di schermate del registro via WhatsApp. Conservazione dei dati personali e data breach: i dati non possono essere conservati a tempo indeterminato. In caso di incidente informatico o violazione dei dati personali, la scuola deve attivare la procedura interna con l’RPD e notificare l’evento al Garante entro 72 ore se sussistono rischi per gli interessati.

Un modello educativo di rispetto

La protezione dei dati personali nella scuola non rappresenta solo un adempimento normativo, ma si configura come un vero e proprio modello educativo di rispetto della persona e dei minori. La formazione preventiva del personale dirigente, docente e ATA rimane il pilastro fondamentale per un uso consapevole e sicuro degli strumenti digitali