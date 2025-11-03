Resistenza, revisionismi e educazione civica

L’articolo “Dilagano i revisionismi sulla Resistenza: l’educazione civica e la Storia possono disinnescarli” mi induce ad alcuni doverosi distinguo. Così come nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio i sacri valori della Resistenza (la mia famiglia stessa conta un partigiano morto in campo di concentramento), nessuno dovrebbe negare eccessi e nefandezze perpetrati da pseudopatrioti.

Basta leggere per esempio il libro “Il sangue dei vinti” di Giampaolo Pansa, uomo di sinistra accusato di fascismo perché ha avuto il coraggio e l’onestà di denunciare – e dimostrare – i veri e propri crimini di chi si è approfittato della qualifica di partigiano e combattente per la libertà per compiere vendette personali, razzie e ruberie. Costoro infatti con il loro agire hanno infangato e denigrato le figure dei veri paladini della libertà e della democrazia. Ma, si sa, è facile fare di ogni erba un fascio, e quindi è facile dire che tutti partigiani sono eroi o, all’opposto, che tutti i partigiani sono delinquenti ed assassini.

Sembra inevitabile passare sempre da un eccesso all’altro, mentre invece in questioni delicate come quelle storiche è più che mai opportuno e necessario agire con equità ed onestà.

Daniele Orla