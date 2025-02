Restituzione somme non utilizzate e recuperi per errati pagamenti, ecco i nuovi IBAN validi dal 1° gennaio

Restituzione somme non utilizzate e recuperi per errati pagamenti, ecco i nuovi...

Il Ministero ha comunicato alle scuole i nuovi codici IBAN, in sostituzione di quanto precedentemente indicato nella nota del Programma Annuale a.s. 2024/25, prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, da utilizzare per le restituzioni delle somme a valere sui capitoli di spesa dell’entrata del bilancio dello Stato.

Il MIM ha infatti fatto sapere che la circolare MEF n. 41 del 16 dicembre 2024, avente ad oggetto la revisione dell’architettura informatica del servizio di tesoreria – RE.TES., ha chiarito che a seguito dell’adozione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è stata modificata la legge di affidamento alla Banca d’Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato.

Pertanto, è stato disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie, con l’eliminazione dei riferimenti alle Sezioni di tesoreria provinciale. In virtù di tale modifica, ne deriva “l’unitarietà della Tesoreria statale, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato, in coerenza con la dematerializzazione dei flussi finanziari e funzionale all’attuazione del programma Re.Tes.”

Questi sono dunque i nuovi codici IBAN:

“ Restituzione risorse finanziarie afferenti a progetti e finanziamenti diversi dalla dotazione Ordinaria ” sul Capo XIII- Capitolo 2598 – Art. 00, l’IBAN IT 81F 01000 03245 350 0 13 2598 00 è sostituito dal nuovo IBAN: IT 96Y 01000 03245 BE000000017X.

” sul Capo XIII- Capitolo 2598 – Art. 00, l’IBAN IT 81F 01000 03245 350 0 13 2598 00 è sostituito dal nuovo IBAN: IT 96Y 01000 03245 BE000000017X. “Recuperi per errati pagamenti” sul Capo XIII- Capitolo 3638 – Art. 04, l’IBAN IT 05Y 01000 03245 350 0 13 3638 04 è sostituito dal nuovo IBAN: IT 40P 01000 03245 BE00000002ZH.

