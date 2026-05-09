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Docenti
09.05.2026

Revoca sindacale per docenti e ata, ecco cosa fare per non avere più la ritenuta mensile nel cedolino

Lucio Ficara
Indice
Revoca sindacale da inviare tramite PEC
Modulo di revoca sindacale

Una docente X nel suo cedolino trova sempre, mese dopo mese, una voce di ritenuta sindacale con un codice del tipo: 800/XX. La docente specifica che per 12 mesi l’anno ha una trattenuta fissa di 14,90 euro, ma nel mese di dicembre questa trattenuta della quota sindacale è addirittura il doppio. Facendo un calcolo di tutte queste ritenute mensili, in un anno scolastico vengono trattenute quote per un totale di oltre 190 euro. La docente ci chiede cosa dovrebbe fare per non avere più tale ritenuta sindacale dal proprio cedolino.

Revoca sindacale da inviare tramite PEC

La docente X, per avere certezza che la revoca della delega sindacale venga lavorata dagli uffici competenti, dovrà inviare un modulo di revoca adeguatamente compilato agli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di servizio e che emette il cedolino mensile. Nella parte finale della prima pagina del cedolino si trova il “Riferimento per informazioni” della Ragioneria Territoriale dello Stato competente di applicare la revoca sindacale e fare cessare la ritenuta automatica della quota associativa. Per trovare il recapito PEC dell’ufficio RTS di riferimento è importante consultare il seguente link: RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO.

Modulo di revoca sindacale

Il modulo di revoca sindacale è molto semplice da compilare, ma deve avere dei riferimenti precisi per consentire l’effettiva efficacia immediata:

molto importante è inserire nel modello di revoca il n. di partita di spesa fissa che si trova nel cedolino nella parte alta dell’anagrafica del docente:

Ragioneria dello StatoRevoca sindacale

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