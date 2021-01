Riapertura scuole: dove si rientrerà il 18 e il 25 gennaio, dove il 1° febbraio [TABELLA]

Anche se il prossimo Dpcm potrebbe cambiare ulteriormente le cose (l’ipotesi è di posticipare il rientro in presenza per le superiori al 1° febbraio), al momento le singole regioni hanno stabilito tre date (oltre all’11 gennaio) per riportare i ragazzi sui banchi di scuola.

Chi è rientrato oggi, 11 gennaio

Nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono tornati in presenza i ragazzi delle scuole superiori di sole tre regioni: Toscana, Valle d’Aosta ed Abruzzo, oltre al Trenitno Alto Adige che ha ripreso il 7 gennaio.

Per quanto riguarda il primo ciclo, i bambini sono tutti in presenza ad eccezione di:

Campania : hanno ripreso solo i bambini dell’infanzia e prime due classi della primaria

: hanno ripreso solo i bambini dell’infanzia e prime due classi della primaria Sicilia, Puglia e Molise: primaria e secondaria di I grado riapriranno il 18 gennaio

Chi rientrerà il 18 gennaio

Le scuole superiori torneranno in presenza il 18 gennaio nelle seguenti regioni: Piemonte, Lazio, Puglia, Liguria e Molise.

Per il primo ciclo, torneranno in presenza primaria e secondaria di I grado in Sicilia, Puglia e Molise.

In Campania, a partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria.

Chi rientrerà il 25 gennaio

Torneranno in classe il 25 gennaio i ragazzi di: Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Umbria.

Chi rientrerà il 1° febbraio

Gli ultimi a varcare i cancelli delle scuole superiori saranno: Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Calabria e Bssilicata.

