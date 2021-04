Riapertura scuole, Fontana: “Va risolta l’equazione scuole 100%-trasporti 50%”

Dopo settimane complicate, con rigide restrizioni da rosso, e il passaggio in arancione, la Lombardia vede il giallo. Il cambio dovrebbe arrivare da lunedì 26 aprile, in coincidenza con le riaperture previste dal governo. I numeri migliorano, ma la preoccupazione del governatore Attilio Fontana rimane soprattutto sulle scuole. In un intervento a SkyTg24, il presidente della Regione dichiara che esiste il problema “dell’equazione insostenibile che vede le scuole al 100% e la copertura dei treni al 50%”. Fontana afferma che ci sono alcune soluzioni, una di queste potrebbe essere scaglionare ancora di più gli orari di ingresso degli alunni.

Per mantenere numeri bassi bisognerà poi continuare a gran ritmo con i vaccini. “Abbiamo intenzione entro questa settimana di salire fino a 65-70mila vaccinazioni al giorno – dichiara il governatore – potremmo riuscire ad arrivare a completare la vaccinazione di tutti i cittadini con la prima dose nel mese di luglio”.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook