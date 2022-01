Riapertura scuole, il Pd Sicilia chiede screening a tappeto e mascherine Ffp2 gratuite per il personale

Il dipartimento scuola del PD Sicilia chiede misure urgenti per tutelare il diritto alla salute e il diritto allo studio.

A dichiararlo è Caterina Altamore, responsabile scuola PD Sicilia: visto il vertiginoso aumento dei contagi, per la ripresa delle attività scolastiche dopo la pausa natalizia, sono necessarie misure urgenti di tutela per lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse.

Per la responsabile scuola del PD siciliano occorre mettere in campo le seguenti azioni non più differibili:

Screening da effettuarsi prima del rientro a scuola previsto per il 10 gennaio.

FFP2 gratuiti per tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.

-Dotare le aule di rilevatori Co2.

-Prevedere investimenti per installare in tutte le aule dispositivi di ricambio d’aria.

Non possiamo rischiare – conclude Altamore – di fare rivivere ai nostri alunni la didattica a distanza, di far aumentare la dispersione scolastica ad essa connessa, ma nemmeno di mettere a rischio la salute degli alunni e dei lavoratori della scuola.