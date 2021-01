Riapertura scuole, le date aggiornate regione per regione [TABELLA]

Dove deve avvenire ancora la riapertura delle scuole e dove è già iniziata? Quali scuole superiori sono in DaD e quali no? In quali regioni il Tar ha modificato le carte in tavola? Ecco il riepilogo della situazione, regione per regione. In grassetto le date a venire per il rientro in classe.

Alcune situazioni particolari

Ricordiamo che in Campania a partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio , per la secondaria di primo e secondo grado.

a partire sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, , per la secondaria di primo e secondo grado. La Sicilia valuterà se permettere il rientro in classe il 18 gennaio delle scuole del primo ciclo ma probabilmente manterrà in DaD le superiori.

valuterà se permettere il rientro in classe il 18 gennaio delle scuole del primo ciclo ma probabilmente manterrà in DaD le superiori. In Puglia l’ordinanza del Presidente Emiliano ha disposto per tutti i gradi di scuola la DDI fino al 15 gennaio . Ma precisa l’ordinanza: nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli. Di fatto, molte scuole del primo ciclo sono rientrate in presenza.

l’ordinanza del Presidente Emiliano ha disposto per tutti i gradi di scuola la . Ma precisa l’ordinanza: nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli. Di fatto, molte scuole del primo ciclo sono rientrate in presenza. In Lombardia il Tar ha disposto il rientro in classe delle superiori a partire da lunedì 18 gennaio, mentre nell’intenzione del Governatore Fontana il rientro avrebbe dovuto essere il 25 gennaio. A questo link le motivazioni del Tar.

ESCLUSIVA LA TECNICA DELLA SCUOLA

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia 07/01/21 18/01/21 Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Dall’11/01/21 25/01/21 Emilia Romagna 07/01/21 25/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia 18/01/21 01/02/21 Puglia 18/01/21 18/01/21 Liguria 07/01/21 18/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 01/02/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano 07/01/21 07/01/21 Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

LEGGI ANCHE