Riapertura scuole Liguria, Toti vuole i ragazzi delle superiori in classe

Il Presidente della Regione Liguria Toti dichiara: “Non rinnoveremo l’ordinanza di chiusura delle scuole superiori, confortati dall’Rt con valore al di sotto di 1, questa settimana; da un’incidenza di penetrazione del virus tra i migliori d’Italia; e da una pressione ospedaliera che torna a farci respirare.” Dunque i ragazzi delle superiori tornano in classe regolarmente il 25 gennaio. Un ritorno alla didattica in presenza al 50% che potrebbe diventare presto del 75%, rassicura il Presidente.

La data del 25 gennaio

La data del 25 gennaio era scaturita da un accordo trovato in udienza davanti al Tar tra Regione Liguria e genitori e studenti che avevano presentato un ricorso tramite l’avvocato Gian Maria Laurenti col quale si chiedeva la sospensiva dell’ordinanza di chiusura delle scuole, come spiega il Direttore Alessandro Giuliani in un altro articolo.

La Regione si è impegnata a non reiterare l’ordinanza, salvo nel caso in cui si dovesse tornare in zona rossa. La discussione nel merito del ricorso, scrivono le agenzie di stampa, è rinviata al 10 febbraio davanti al collegio.

LEGGI ANCHE