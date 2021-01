Riapertura scuole, l’ordinanza del Molise: rientro il 18 gennaio

La riapertura delle scuole resta in questi giorni un tema caldo. L’Ordinanza n.3 del 6 gennaio del Presidente della Regione Donato Toma, infatti, autorizza il ritorno in classe probabile il 18 gennaio per le scuole di ogni ordine e grado. Escluso infanzia, si resta in DaD fino al 17 gennaio.

L’ordinanza sulla riapertura scuole

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, dall’11 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021 le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 si applicano anche all’attività didattica relativa alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado operanti sull’intero territorio regionale.

Si ricorda che l’ordinanza citata, la n.51 del 7 dicembre, disponeva la sospensione delle attività didattiche.