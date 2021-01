Buongiorno sono la mamma di un ragazzo che frequenta le superiori. È uno sbaglio aprire il 7 gennaio, la dad funziona benissimo.

Date le varie discordanze su questo fatto, sarebbe giusto che decidessero i genitori e non il ministro Azzolina che per me è una irresponsabile.

Lei vuole riaprire le scuole solo per capriccio e non le interessa la salute dei nostri figli.

Genitori fatevi sentire

Bianchi Silvia