Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Quattro anni di Governo Meloni, cosa è cambiato con Valditara Ministro

guarda
La Tecnica consiglia
22.10.2026

Ricorso ferie docenti. Ecco un esempio di quanto può spettare

Pubbliredazionale
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Cosa ha stabilito la Cassazione?
Come ottenere il pagamento?

I docenti precari con contratto al 30 giugno possono ancora ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute. Ecco un esempio pratico per comprendere quanto potrebbe valere il ricorso.

Sono numerosi i docenti precari che, dopo anni di supplenze, non hanno mai ricevuto il pagamento delle ferie non godute. Eppure, presentando ricorso al Tribunale del Lavoro, è ancora possibile recuperare le somme eventualmente dovute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ma di quali importi parliamo concretamente?

Facciamo un esempio puramente illustrativo.

Un docente assunto dal 1° settembre al 30 giugno, con diritto a 30 giorni annuali di ferie, matura circa 25 giorni nel corso del contratto.

Ipotizziamo che, applicando i criteri stabiliti dalla Cassazione, risultino 18 giornate di sospensione delle lezioni da sottrarre e che non siano state fruite altre ferie.

Resterebbero 7 giorni monetizzabili.

Considerando, a titolo esemplificativo, una retribuzione giornaliera lorda di 80 euro, il docente potrebbe recuperare 560 euro per una sola annualità.

Se la medesima situazione si fosse ripetuta per tre anni scolastici, il credito complessivo potrebbe raggiungere 1.680 euro lordi, oltre agli eventuali accessori di legge.

Naturalmente, gli importi effettivi dipendono dai singoli contratti, dalla maturazione progressiva delle ferie, dai calendari regionali e dalle eventuali ferie già fruite.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

Con la sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026, la Suprema Corte ha chiarito che occorre considerare i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali.

Diversamente, per il periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, il docente non perde automaticamente il diritto al pagamento delle ferie residue.

Per escludere tale diritto è necessario verificare se l’Amministrazione abbia invitato il lavoratore a fruirne, avvertendolo espressamente delle conseguenze della mancata fruizione.

Come ottenere il pagamento?

Gli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, da anni impegnati nella tutela dei diritti del personale scolastico, assistono i docenti precari nei ricorsi per ottenere il pagamento delle ferie non godute.

Attraverso l’esame della documentazione (stato matricolare, contratti, cedolini, ecc..) è possibile verificare le annualità interessate, quantificare le somme ancora dovute e, ricorrendone i presupposti, promuovere l’azione giudiziaria.

Anche pochi giorni di ferie non pagate, accumulati nel corso di diversi anni scolastici, possono tradursi in un credito economico significativo.

Per chi volesse aderire al ricorso o avere informazioni può consultare: https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

Ferie docentiRicorsi

Congedo 24 mesi per i docenti, non si maturano le ferie. Con il congedo parentale, invece i docenti maturano le ferie

Malattia docenti durante il periodo di ferie, le blocca e la loro fruizione sarà rimandata all’anno scolastico successivo

Docenti, 6 giorni di ferie e 3 di permesso negati dai presidi durante l’anno scolastico. Serafini (Snals): chiarimenti nel Ccnl 25/27 – VIDEO

Quanti giorni di ferie si maturano in un mese? Nella scuola il numero varia in base alla tipologia di contratto, all’anzianità di servizio e all’orario di lavoro

Ferie docenti, si maturano anche durante la malattia?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

IA a scuola, l’uso tra i docenti sale dal 57,4% al 69%: presentata l’indagine Indire – Tecnica della Scuola a Didacta Abruzzo 2026

Redazione

Concorsi a cattedra 2027, come si procede per i tempi e le modalità degli elenchi regionali? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia

Proteste e guerriglia urbana: sei giovani su dieci appoggiano le misure del Governo contro i violenti

Redazione

Sciopero autotrasportatori, docenti non riescono ad arrivare al lavoro: come gestire le assenze? Gilda: “La scuola non sia lasciata sola”

Redazione
vai alla ricerca avanzata