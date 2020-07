Rientro a scuola? Caos all’italiana

Si sta facendo un gran parlare in questi giorni del rientro a scuola e non c’è occasione per la Ministra dell’Istruzione per esternare alla stampa le modalità di ritorno nelle aule scolastiche.

Tutto dipende dall’andamento epidemiologico che, stando agli ultimi aggiornamenti, i contagi sono in aumento per via della movida e degli assembramenti, nonché dell’uso improprio o non utilizzo delle mascherine.

Il rientro a scuola sia chiaro sarà incerto fino all’ultimo giorno di vacanza! E poi c’è la questione dei banchi monoposto con modelli avveniristici veramente da pista autoscontro con le rotelle che, adoperate dagli studenti daranno luogo a vere e proprie gare da autopista.

E in ultimo i concorsi. Il Ministero dell’Istruzione ha messo molta carne a cuocere sui concorsi tra quello dell’infanzia, della primaria, ordinario, straordinario per l’assunzione di migliaia di docenti per non parlare della contestuale apertura delle graduatorie provinciali e d’istituto.

Insomma un calderone che sta generando caos e confusione. Ci attende un nuovo anno scolastico all’insegna delle novità e dell’incertezza che regna sovrana.

Mario Bocola