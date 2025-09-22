Rientro a scuola, come riprendere l’apprendimento d’inglese? I corsi Novakid da 25 minuti al giorno: usa il codice sconto

Il ritorno a scuola dopo la lunga pausa estiva rappresenta per molti bambini un momento delicato, spesso vissuto con ansia e preoccupazione. Secondo le statistiche, un bambino su tre torna a scuola sentendosi più fragile, insicuro e stressato. Le cause di questo stress da rientro sono molteplici e complesse.

Quali cause?

Oltre alla perdita di allenamento mentale, i piccoli alunni devono affrontare il passaggio repentino da un tempo “libero”, privo di regole e orari, a una routine scandita da impegni e compiti. Per i più piccoli, si aggiungono la paura del distacco dai genitori dopo mesi trascorsi insieme, la fatica nel riprendere attenzione e memoria, e l’inevitabile confronto con i compagni. Tutti questi fattori possono generare stanchezza, disorientamento e, in generale, un disagio che rende il ritorno a scuola un passaggio più delicato di quanto si possa immaginare.

Cosa fare?

Per supportare quotidianamente i bambini in questo difficile passaggio, i genitori possono adottare alcuni accorgimenti pratici. Già durante l’estate, è consigliabile proporre passeggiate didattiche, giochi di logica o letture condivise come preparazione serena all’inizio dell’anno scolastico. È altresì importante creare insieme al bambino piccole routine quotidiane qualche settimana prima del rientro. Inoltre, è fondamentale non colpevolizzare i bambini se, all’inizio, fanno fatica. In questo contesto, anche il supporto allo studio può contribuire a mitigare lo stress.

I corsi di inglese online come integrazione al programma ministeriale

I corsi di inglese online di Novakid, ad esempio, sono pensati per integrare il programma scolastico ministeriale con lezioni di 25 minuti, un tempo ideale per la soglia di attenzione dei bambini dai 4 ai 12 anni. Utilizzando la gamification, la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, Novakid ha progettato un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo per rendere l’esercizio stimolante e divertente.

Per valutare con precisione il livello di inglese dei propri studenti e costruire la lezione su misura per loro, gli insegnanti Novakid utilizzano i 3 livelli del QCER (schema Europeo che stabilisce sei livelli di conoscenza delle lingue, da A1 a C2).

Oltre all’insegnante, lo studente ha a disposizione giochi e attività online da svolgere in autonomia. Una volta che ci si iscrive al corso, infatti, lo studente ha un proprio account personale (sottolineare questo aspetto, importante secondo il marketing) per accedere alla piattaforma e usufruire delle tantissime risorse educative messe a disposizione da Novakid (giochi/quiz/video che permettono al bambino di esercitarsi con continuità tra una lezione e l’altra in modo stimolante e divertente).

Usa il codice NVTEC20 per uno sconto del 20% se attivi un nuovo abbonamento anche con pagamento a rate.

Il codice è valido dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Importante: le lezioni possono essere sospese e riprese in qualsiasi momento, con una sospensione fino a un massimo di 8 settimane non consecutive così da venire incontro alle esigenze del bambino e della famiglia (per esempio durante le vacanze di Natale o di Pasqua se la famiglia è in viaggio).

Le favole sonore

Per aiutare i bambini a superare le ansie legate a questo periodo, Novakid, in collaborazione con gli Autori del podcast di favole sonore “Le Favole di B”, suggerisce l’uso dei racconti educativi. La lettura delle favole ha un grande valore, poiché aiuta i bambini a sviluppare il linguaggio, la fantasia e la capacità di ascolto, rafforzando contemporaneamente il legame affettivo e creando un ambiente di sicurezza. Inoltre, le fiabe sono uno strumento potente per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, consentendo ai bambini di elaborare concetti come la paura, il coraggio e l’empatia. Raccontare storie che affrontano temi difficili in modo simbolico e protetto è cruciale per ridurre le paure e l’ansia quotidiana dei bambini. Ad esempio, tra i consigli di lettura per un ritorno a scuola “più soft” figurano “Primo giorno di Scuola” (utile per familiarizzare con la routine dell’asilo e rassicurare sul ritorno della mamma) e “Le fiabe che rilassano” (che introduce i piccoli al training autogeno per gestire tensioni e difficoltà nel sonno).

L’app gratis Novakid Junior

Novakid, una piattaforma educativa rinomata per i corsi di inglese online e già presente in 50 Paesi, ha recentemente lanciato in Italia Novakid Junior, una nuova app gratuita pensata specificamente per l’apprendimento dell’inglese. Questa applicazione è progettata per i bambini in età prescolare, dai 2 ai 6 anni, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento della lingua naturale e divertente attraverso un’esperienza interattiva e basata sul gioco. Disponibile sia su App Store che su Google Play, Novakid Junior si propone di rivoluzionare l’approccio all’apprendimento precoce dell’inglese.

Sviluppata da esperti di educazione e allineata con gli standard linguistici QCER, l’app include 50 lezioni per principianti organizzate per temi, come animali o veicoli, e offre attività coinvolgenti come la ricerca di oggetti ed esercizi di abbinamento. Un aspetto innovativo è l’integrazione di strumenti gestiti dall’Intelligenza Artificiale, come simulatori di conversazione, esercizi di pronuncia e riconoscimento vocale, che mirano a far acquisire ai bambini sicurezza nel parlare inglese divertendosi.

L’efficacia di questa tecnologia è supportata da ricerche che dimostrano l’impatto positivo del tempo di apprendimento davanti allo schermo se utilizzato correttamente, come evidenziato da uno studio di Novakid su oltre 5.000 famiglie e confermato anche da Common Sense Media.

Novakid Junior non solo facilita l’acquisizione delle abilità linguistiche, ma mira anche a rafforzare la fiducia dei giovani studenti nell’uso dell’inglese, incoraggiandoli a esprimersi precocemente e con sicurezza. L’app offre un ambiente di apprendimento che, secondo Toby Mather, Product Director di Novakid, permette di “piantare i semi” dell’inglese in un’età in cui il cervello del bambino è più predisposto all’apprendimento di una seconda lingua, ben prima dei tradizionali 6 o 7 anni. Tra i suoi principali vantaggi, l’applicazione garantisce attività di apprendimento interattive e flessibili, opportunità di legame genitore-figlio attraverso l’apprendimento condiviso e un’interfaccia user-friendly, trasformando l’istruzione in intrattenimento accessibile e conveniente per le famiglie.

Il metodo Novakid

Novakid, piattaforma EdTech presente in 50 Paesi, si propone come soluzione per l’apprendimento dell’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni.

Il 24 agosto 2025 Novakid ha festeggiato i sui primi 8 anni dalla prima lezione (l’attività di Novakid infatti è iniziata nel 2017). Dal 2017 a oggi Novakid ha erogato oltre 22 milioni di lezioni, ha insegnato a oltre 930 mila bambini ed è stato scelto da oltre 820 mila famiglie in 50 Paesi del mondo.

Il metodo Novakid si basa sull’uso del gioco e dell’interazione come strumenti vincenti per l’insegnamento. Le lezioni individuali online, della durata di 25 minuti, sono tenute da docenti certificati, tutti madrelingua o quasi madrelingua inglese. Questi insegnanti utilizzano attività ludiche e interattive studiate appositamente per favorire un apprendimento naturale, coinvolgendo il bambino a livello emotivo, cognitivo e relazionale. Questo approccio contribuisce a creare un clima stimolante e positivo durante la lezione, dove non solo si esercitano le abilità linguistiche, ma si incentivano anche l’interazione e la riflessione, mantenendo alta l’attenzione. Il gioco è fondamentale per mantenere vivi interesse e motivazione, riducendo lo stress e aumentando l’empatia e il coinvolgimento nell’esperienza di apprendimento.

Permette al bambino di assumere una posizione attiva e partecipe e aiuta a smorzare emozioni negative come l’ansia o la paura dell’insuccesso, comuni nell’approccio a una lingua straniera. Questo si ricollega al concetto di “filtro affettivo” del linguista Stephen Krashen, che spiega come le emozioni negative possano ostacolare l’apprendimento. Novakid utilizza moderne tecniche come il TPR (Total Physical Response), l’approccio comunicativo, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) e la gamification per garantire la comprensione e rendere lo studio coinvolgente.

Oltre alle lezioni individuali, Novakid offre la possibilità di integrare il percorso con le conversazioni di gruppo proposte dalla World Kids Academy (WKA). Lanciata nel 2024, questa accademia online è dedicata alla pratica orale dell’inglese in gruppi di massimo 6 bambini provenienti da diversi Paesi del mondo. Anche qui, il ruolo degli insegnanti è cruciale nel guidare la conversazione e creare l’atmosfera giusta, stimolando la creatività e l’immaginazione con dialoghi interattivi e slide.

Le sessioni sono studiate per diverse fasce d’età: 25 minuti per i bambini dai 4 ai 6 anni (livello Pre A1) e 45 minuti per i gruppi dai 7 ai 12 anni (livello A1). La WKA è un modo per rafforzare le competenze acquisite nelle lezioni individuali e per consentire ai bambini di confrontarsi con coetanei, stringendo amicizie internazionali. Questo ambiente globale aiuta a rafforzare la fiducia dei bambini nelle loro capacità comunicative, migliorando rapidamente l’ascolto e l’espressione, imparando a partecipare attivamente, a esprimersi in modo coerente e ad acquisire accenti autentici, interagendo con coetanei da oltre 50 Paesi. A meno di un anno dal lancio, la WKA ha già registrato oltre 40.000 studenti, con una media di 600 partecipanti giornalieri da 50 Paesi. Il CEO di Novakid, Max Azarov, sottolinea come la WKA sia in linea con la filosofia di creare una comunità globale di giovani studenti che possano costruire amicizie tra culture diverse.

Cosa è Novakid

Novakid, nata a San Francisco nel 2017, ha mostrato una crescita significativa, diffondendosi in 50 Paesi e registrando nel 2024 un aumento del 23,5% YoY degli studenti complessivi, superando gli 80.000, di cui quasi 15.083 solo in Italia. Dal 2017, oltre 820.000 bambini hanno completato più di 18 milioni di lezioni a livello globale. Il programma didattico è conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) ed è sviluppato tenendo conto degli interessi e delle età specifiche dei bambini. L’utilizzo di gamification, realtà virtuale (come i virtual tour immersivi) e intelligenza artificiale (anche grazie all’acquisizione di Lingumi) contribuisce a creare un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo.

Il metodo di valutazione dei progressi, basato su oltre 1500 parametri e test A/B, garantisce risultati ottimali e permette di adattare il programma alle esigenze individuali. Insegnanti e linguisti concordano che iniziare presto l’apprendimento di una lingua straniera facilita la sua padronanza futura, permettendo l’adattamento dell’apparato vocale alla pronuncia corretta e sviluppando capacità di parlare e capire in modo naturale e scorrevole. Stimata da oltre 700.000 genitori, Novakid ha una valutazione di 4,7/5 su Trustpilot, e la Team Lead di Novakid Italia, Giulia Bettonte, evidenzia l’incredibile crescita nel paese e l’elevata fedeltà dei clienti.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO