Rientro a scuola, DaD solo con 4 contagi in classe: le Regioni alzano la soglia

Nella scuola primaria e nel primo anno della media, solo con quattro o più contagi in classe dovrà scattare una settimana di DaD e la quarantena per tutti gli alunni, oltre al tampone (solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi): è questa la proposta che sta uscendo fuori dalla Conferenza delle Regioni sulle modalità di rientro in classe di oltre otto milioni di alunni dopo le vacanze natalizie.

Sotto i 4 contagi si rimane a scuola

Sotto la soglia dei quattro contagi, le Regioni auspicano l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari.

La raccomandazione “razionale” delle Regioni è quella di prevedere questa misura in vista di una copertura vaccinale alta (70%) con contatti a basso rischio e di tenere conto dell’andamento epidemiologico e in particolare della variante Omicron.

Gualtieri: vaccini e ventilazione aule

Anche i sindaci puntano molto sulla somministrazione dei vaccini tra i giovani: “Tutti si devono vaccinare e i ragazzi devono andare a scuola: noi lavoreremo anche per la ventilazione degli ambienti scolastici e cercheremo di fare la nostra parte”, ha detto il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri a margine di una commemorazione svolta al cimitero Verano.