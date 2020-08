Rientro a scuola, FLC CGIL: protocollo di sicurezza da solo non sufficiente, servono organici adeguati e nuovi spazi

La firma del protocollo sulla sicurezza è un passaggio importante per la riapertura in presenza, ma pra è necessario investire in organici e spazi.

A dirlo è la FLC CGIL con un proprio comunicato, in attesa dell’incontro di domani 6 agosto.

“Il protocollo – ricorda il Sindacato – definisce misure che consentono una ripresa delle attività nel quadro della doverosa tutela della salute e della sicurezza, rafforzando a tal fine i presìdi di natura medico – sanitaria all’interno delle scuole per garantire il monitoraggio costante della situazione e la tempestività degli interventi necessari in caso di emergenze riguardanti gli alunni e il personale. Per quest’ultimo, il protocollo individua anche modalità particolari di utilizzo per i lavoratori in condizione di fragilità. Viene previsto un forte coinvolgimento dei servizi operanti sul territorio in un rapporto di sinergia con le istituzioni scolastiche autonome: i dirigenti, nel caso di particolari emergenze, concorderanno con gli Uffici Scolastici Regionali i necessari provvedimenti“.

Importante il rinvio al contratto

Il protocollo riporta un esplicito rinvio alla disciplina contrattuale per quanto riguarda le ricadute di eventuali particolari modalità di svolgimento delle attività scolastiche potranno avere sulle prestazioni di lavoro del personale (smart working, didattica a distanza, ecc.)”.

Servono organici soddisfacenti e nuovi spazi

“Bisogna essere però – sottolinea la FLC CIGL – estremamente chiari su un punto: il protocollo da solo non è certamente sufficiente. Senza organici soddisfacenti e spazi adeguati il rischio che la scuola non riparta in presenza per tutte e tutti rimane oggettivo“.

Risorse immediatamente disponibili e decreto legge urgente

La FLC CGIL chiede inoltre che le ulteriori risorse già annunciate siano immediatamente disponibili, perché quelle attualmente a disposizione non bastano. E ribadisce la richiesta di un decreto legge specifico in cui inserire misure straordinarie per la riapertura.

