Rientro a scuola. Quanto a idee per il primo giorno di scuola, le linee guida sulla Didattica Digitale Integrata suggeriscono le metodologie che potrebbero rivelarsi più efficaci nel contesto di un anno scolastico che alterni alla didattica in presenza anche dei moduli o comunque dei periodi di DAD.

Le metodologie

Tra queste metodologie per il rientro a scuola vengono indicate la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la classe capovolta. Il punto è: il primo giorno di scuola, al di là del metodo di lavoro, dovrebbe orientarsi a un preciso tipo di contenuti, quelli narrativo-biografici, specie in chiave emotiva.

I contenuti

Cosa intendiamo? Semplicemente parlare con i bambini e i ragazzi della loro esperienza, di come l’hanno vissuta, cosa hanno pensato, cosa hanno provato. Parlare, confrontarsi, condividere ciò che è avvenuto l’anno scorso e il modo in cui stiamo affrontando il problema oggi per guardare a un futuro rassicurante. Guardare avanti ma con uno sguardo al passato. Sarebbe un errore riprendere a fare scuola senza fare i conti con le paure e il vissuto degli alunni (a meno di alunni con situazioni talmente drammatiche che sviscerarle in classe sarebbe emotivamente troppo difficile per l’alunno e complesso da gestire per l’insegnante).

In linea generale, suggeriscono gli psicologi, è importante verbalizzare quanto è stato, guardando con fiducia al futuro, nell’ottica di far capire: abbiamo la situazione sotto controllo. Qualunque cosa avvenga, abbiamo gli strumenti, le procedure, gli approcci, i protocolli, persino gli arredi scolastici per affrontarla.

Lavorare su uno storytelling rassicurante ma vero, fiducioso ma non negazionista di ciò che è stato e che si è provato.

Quali attività?

Appena pochi spunti per il rientro a scuola. Idee per il primo giorno di scuola.