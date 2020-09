Rientro a scuola: ne parla fra poco la Ministra al Senato

E’ prevista per oggi alle ore 14 l’audizione della ministra Azzolina alla Commissione Cultura del Senato.

La Ministra coglierà l’occasione per proporre una ricognizione di quanto fatto fino a questo momento per garantire la riapertura delle scuole anche se, al momento, non sappiamo ancora fino a quale livello di dettaglio si spingerà la sua relazione.



Ma Lucia Azzolina non trascurerà di fare appello al senso di responsabilità di tutti, genitori, personale scolastico, studenti e sindaci prima di tutti, per far sì che il rientro avvenga in sicurezza, come peraltro va ripetendo da diversi giorni.

Solo con comportamenti responsabili da parte di tutti – ha già detto più volte la Ministra – possiamo evitare che le scuole richiudano dopo poco tempo.

L’opposizione parlamentare sta già affilando le armi e sta preparando una mozione di sfiducia nei confronti della Ministra che sarà presentata non oggi in Commissione ma nei prossimi giorni direttamente in aula.

I tempi sono strettissimi, mancano ormai pochissimi giorni alla data fatidica del 14 settembre e i problemi sono ancora tanti, vedremo fra poche ore in che modo Lucia Azzolina riuscirà a rasserenare gli animi di docenti, dirigenti scolastici e genitori.