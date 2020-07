Rientro a scuola, per ogni bambino una scuola inclusiva: petizione dell’Unicef

“Per ogni bambino una scuola inclusiva” è il titolo di una petizione lanciata da UNICEF Italia per chiedere al Governo di garantire un’istruzione inclusiva per tutti e un rientro a scuola sicuro e di qualità, in seguito all’emergenza COVID-19.

L’emergenza COVID-19 – evidenzia Unicef – ha improvvisamente ridefinito le abitudini e gli stili di vita di tutti, a livello mondiale. In Italia, uno dei primi Paesi ad esserne colpiti, circa 10 milioni di bambine, bambini e adolescenti stanno vivendo le conseguenze negative di questa crisi.

La chiusura delle scuole, i mesi di isolamento, la limitata socialità con gli amici, le nuove regole, hanno sconvolto la loro vita. In alcuni casi i bambini hanno assistito alla malattia e alla perdita di persone vicine.

L’UNICEF si dice seriamente preoccupato per l’impatto della pandemia e le sue conseguenze, per questo chiede al Governo di mettere al centro dell’agenda politica i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nell’ambito dell’istruzione, così fondamentale nella vita di bambini, bambine e ragazzi, è necessario rafforzare la cooperazione tra scuole, terzo settore e comunità educanti.

I 5 punti per un’istruzione inclusiva

Unicef delinea quali sono i 5 aspetti principali per un’istruzione inclusiva:

Nessuno escluso: progettare interventi a sostegno dei bambini e ragazzi più vulnerabili

Destinare finanziamenti significativi a lungo termine all’istruzione di qualità Investire sui servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni) su tutto il territorio nazionale Un Piano con linee guida coordinate a livello nazionale Attivare servizi di sostegno psicologico alla ripresa dell’attività educativa

Come firmare

La petizione sarà online fino a settembre ed è raggiungibile a questo indirizzo:

https://donazioni.unicef.it/landing/2020/07/covid-19/?utm_source=sitoistituzionale&utm_medium=cartolina&utm_campaign=5permille_072020_LW04_CAOP