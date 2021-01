Rientro a scuola regione per regione, la nostra INFOGRAFICA

Rientro a scuola: sì, ma come? Dal Cdm di stanotte sono venute fuori le nuove indicazioni circa il rientro in classe. Non tutte le regioni si sono allineate alle indicazioni ministeriali: qualcuna ha sposato una linea di maggiore rigore, qualcuna è rimasta fedele a una precedente organizzazione. Ecco dunque come avverrà il rientro a scuola regione per regione.

In linea generale:

Le scuole superiori vanno in presenza NON PRIMA dell’11 GENNAIO. Sull’argomento è arrivata anche nota di chiarimento della Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina.

Sull’argomento è arrivata anche nota di chiarimento della Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina. Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, invece, possono APRIRE dal 7 GENNAIO.

Resta inteso che se le misure del nuovo Dpcm dovessero confermare le scelte precedenti, in zona rossa le seconde e terze medie potrebbero dovere andare in DaD.

La nostra infografica