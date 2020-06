Rientro in classe, l’ex ministro Fioramonti: “Tanta attesa per dire alle scuole di arrangiarsi da sole?”

Rientro in classe, l’ex ministro Fioramonti: “Tanta attesa per dire alle scuole...

E’ sempre più incandescente il dibattito sul rientro a scuola di settembre, in vista della prossime linee guida del Ministero.

Come riportato, in realtà già circola un testo provvisorio che contiene diverse indicazioni in merito.

Su questo la stessa ministra Azzolina ha precisato su Twitter: “Leggo tante interpretazioni, molte sbagliate. Questo aiuta solo ad alimentare la confusione”.

Fra i vari contestatori del piano per il rientro a settembre c’è anche l’ex ministro Lorenzo Fioramonti, che sempre su twitter scrive: “Mi chiedo sommessamente se era necessario attendere tutto questo tempo per pubblicare, ormai a solo due mesi da settembre, delle Linee Guida che fondamentalmente dicono alle scuole che si dovranno arrangiare. Lo ripeto: sulla Scuola il Governo si gioca tutto, rendiamola priorità!”

Mi chiedo sommessamente se era necessario attendere tutto questo tempo per pubblicare, ormai a solo due mesi da settembre, delle Linee Guida che fondamentalmente dicono alle scuole che si dovranno arrangiare. Lo ripeto: sulla Scuola il Governo si gioca tutto, rendiamola priorità! pic.twitter.com/mSinoniT31 — Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) June 24, 2020

Al tweet di Fioramonti ha risposto anche la senatrice Granato: “In realtà ci sono circolari attuative anche abbastanza dettagliate anche su come spendere i fondi nel decreto Rilancio, cfr quella del 29-05.I fautori dell’autonomia si lamentano di tutto e del suo contrario. Ma la proposta dell’ex ministro qual è?”