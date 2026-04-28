BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
28.04.2026

Riforma disabilità 2027, non basta: sindacati e docenti chiedono certezze

Redazione
Indice
Assistenti alla comunicazione: frammentazione e disparità territoriali
La richiesta al governo: riforma strutturale, non compromessi al ribasso

Il D.Lgs. 62/2024 si propone di superare il modello medico-legale della disabilità, adottando un approccio bio-psico-sociale in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Sul piano dei principi, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) riconosce che si tratta di un avanzamento significativo. Tuttavia, l’organizzazione denuncia che “la distanza tra enunciazione normativa e concreta implementazione appare, allo stato, particolarmente marcata”. Numerosi snodi essenziali restano affidati a provvedimenti attuativi non ancora adottati, rendendo alcune disposizioni formalmente vigenti ma prive di immediata efficacia. Il CNDDU avverte che questa incompiutezza “rischia di produrre effetti regressivi, anche in presenza di finalità dichiaratamente avanzate”.

Leggi lo speciale sulla riforma disabilità 2027

Assistenti alla comunicazione: frammentazione e disparità territoriali

Sul fronte della figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione, la Federazione Gilda-Unams solleva da tempo una questione irrisolta: quella di un ruolo essenziale nel sistema scolastico italiano, ma ancora privo di un assetto normativo unitario e stabile su tutto il territorio nazionale. Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, è netto: “Sono inaccettabili le condizioni, che da anni denunciamo, prodotte dalla frammentazione organizzativa affidata ad enti locali, cooperative e soggetti esterni. Una situazione che causa disparità territoriali, ritardi nell’assistenza, precarietà degli operatori e discontinuità educativa, ma soprattutto enormi danni agli studenti più fragili e alle loro famiglie”. La Federazione individua come irrinunciabili una formazione iniziale di qualità elevata, la chiarezza delle competenze tra docenti e personale ATA e la garanzia della continuità educativa.

La richiesta al governo: riforma strutturale, non compromessi al ribasso

Tanto il CNDDU quanto la Gilda-Unams convergono su un punto: servono certezze normative, non ulteriori rinvii. Il CNDDU ribadisce che “i diritti delle persone con disabilità non possono essere subordinati a una fase di transizione indefinita né affidati a margini eccessivi di discrezionalità.” Castellana va nella stessa direzione: “Per noi la soluzione più efficace resta quella di assicurare un sistema nazionale omogeneo, capace di coniugare qualità del servizio, dignità del lavoro e certezza delle risorse. Non servono interventi parziali o compromessi al ribasso, serve una riforma strutturale che ponga fine alle attuali disuguaglianze”. La Federazione Gilda-Unams chiede al governo una disciplina organica della materia, costruita ascoltando le organizzazioni sindacali e il mondo della scuola, per giungere a un modello efficace, sostenibile e rispettoso dei diritti di lavoratori e studenti. L’inclusione, conclude il CNDDU, “non rappresenta un obiettivo programmatico, ma un obbligo giuridico vincolante”.

riforma disabilità 2027

Tfa sostegno, un anno basta davvero per essere formati? La risposta di Luca Trapanese – VIDEO

Bimbi esclusi dal PON “Inclusione e creatività”, la dirigente: “Irrequieti e oppositivi”: scoppia la polemica

Sostegno a scuola, Trapanese: “Noi genitori abbiamo dei diritti, non dobbiamo chiederli come un favore, ma pretenderli”

Docente riconfermato dalla famiglia, Trapanese: “La scelta si lega alla disperazione dei genitori”

Riforma disabilità, Ciociano (Gilda): “Speriamo che ora le certificazioni arrivino prima della definizione degli organici”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra: “Incapacità genitoriale”. Atteso il ricorso di Nathan e Catherine

Redazione

Riforma disabilità 2027, non basta: sindacati e docenti chiedono certezze

Redazione

Maturità e Formazione Scuola-Lavoro, deroghe per situazioni eccezionali e requisiti qualitativi della attività: le faq del Ministero

Lara La Gatta

Sentenza giudice del lavoro, i posti residuati dalla mobilità vanno resi disponibili per le assegnazioni provvisorie. Condannata l’Amministrazione

Lucio Ficara
vai alla ricerca avanzata