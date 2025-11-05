Riforma Maturità, in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Scuola. Misure anche su viaggi di istruzione e Agenda Sud

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 257 del 5/11/2025, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale è disponibile anche il testo coordinato del medesimo decreto.
La legge si compone dei seguenti articoli:
Art. 1. Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione
Art. 2. Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale
Art. 2 – bis Modifiche all’articolo 19 della legge n. 206 del 2023, relativo alla fondazione «Imprese e competenze per il
made in Italy»
Art. 3. Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione
Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico
Art. 4. Proroghe in materia di istruzione
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
Art. 6. Misure urgenti in materia di edilizia scolastica
Art. 7. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi
Art. 7 – bis Misure urgenti per l’anno scolastico 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud»