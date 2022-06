Riforma reclutamento, approvata al Senato la modifica al DL 36, più valore ai tirocini – TESTO PDF

“Approvata questa notte dal Senato la modifica al DL 36, nell’ambito della formazione docenti, con cui abbiamo stabilito che il tirocinio rappresenterà il 30% dei 60 crediti complessivi, quindi 20 crediti (12 ore per ogni credito)”. Così il ministro dell’istruzione Bianchi, oggi 23 giugno, alla Camera, chiamato a riferire sui tirocini curricolari previsti dal testo unificato sull’istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

Nel frattempo, ieri sera, mercoledì 22 giugno, alla manifestazione, i sindacati si sono espressi contrari all’approvazione del DL 36.

Ad essere favorevole, invece, la Lega, come dichiara il responsabile Dipartimento Istruzione Mario Pittoni: “Un successo è stato indubbiamente lo spirito di squadra pazientemente costruito in questi mesi con autentiche “prove generali” nella fase emendativa degli ultimi decreti, che hanno consentito di incassare successi inaspettati”.

E aggiunge: “Abbiamo ottenuto l’accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno (anche senza abilitazione) per chi ha tre annualità di esperienza specifica (ricordo che oltre un terzo dei docenti di sostegno non è specializzato). C’è il ripristino nei concorsi delle graduatorie di merito degli idonei per coprire i posti che successivamente si rendono vacanti e disponibili, insieme alla restituzione dell’assegnazione provvisoria interprovinciale. C’è l’esonero dei collaboratori del dirigente scolastico per le scuole in reggenza. C’è infine il concorso straordinario per i precari di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali”.