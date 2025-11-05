Rinnovo consiglio di Circolo/istituto entro domenica primo dicembre: procedura per le scuole aggregate

In riscontro alla disposizione della circolare ministeriale del 19 settembre 2025, entro il 30 novembre le istituzioni scolastiche di tutti gli ordini e gradi di scuola dovranno procedere al rinnovo del consiglio di circolo/istituto scaduto sia per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti.

Tempi previsti

La data delle votazioni stabilita dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, che deve essere in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle 12,00 e in quello successivo dalle ore 8,00 alle 13,30 e comunque non oltre il termine di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2025.

Scuole e istituti aggregati

In caso di aggregazione di scuole e istituti secondari superiori, sono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.



Qualora nella nuova istituzione confluiscano istituti d’istruzione secondaria superiore presso i quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il direttore generale dell’UST nomina, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria.



Qualora in uno degli istituti aggregati fosse in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e si provvede all’elezione del nuovo consiglio garantendo almeno un seggio per componente (docenti, genitori e studenti) alle scuole comprese nell’aggregazione.

Istituti comprensivi

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo e di secondo grado, continuerà a operare un commissario straordinario, nominato dal direttore generale dell’UST, ciò in attesa di una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.