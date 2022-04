Rinnovo contratto dei lavoratori nella P. A., tranne per il settore scuola!

Sono insegnante di scuola superiore ed ho appreso dai blog della scuola e dai quotidiani che il Tesoro ha dato via libera al rinnovo del contratto per il pubblico impiego, per alcuni settori pubblici, e già dalla busta paga di maggio ci saranno gli aumenti e arretrati.

Per il settore scuola siamo ancora in alto mare…

Spero proprio che sia così, siamo ormai alla frutta, aspettiamo che ci sia anche un minimo di aumento, non vogliamo essere presi in giro da sindacati che continuano concertazioni per farci avere circa 300 euro al mese e addirittura 25 mila euro di arretrati (come vanta un certo sindacato) e poi, come sempre, tutto va in fumo!

Il nostro contratto è scaduto solo dal triennio 2019-2021, ma siamo stati senza rinnovo del contratto dal 2008 al 2018 e nel 2018 hanno ricevuto soltanto un adeguamento all’inflazione, ma sono ben 12 anni… abbiamo visto le solite briciole di vacanza contrattuale (da 5 a 10 euro), una VERGOGNA!

È arrivato il momento di concludere, anche con aumento che non va a soddisfare i sindacati, ma che per il personale della scuola risulta vitale.

Aquilano Giuliano