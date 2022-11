Rissa in classe, un alunno solleva un banco e colpisce in volto un docente che finisce in ospedale per frattura del setto nasale

Rissa in classe, un alunno solleva un banco e colpisce in volto...

Ancora un assurdo caso di violenza a scuola che vede come vittima un docente, stavolta, forse, colpito in maniera involontaria. Ciò, in ogni caso, non importa più di tanto. Nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad una vera e propria escalation di incidenti del genere, che stanno disseminando paura negli insegnanti, che si sentono quasi in trincea.

Stavolta ci troviamo in Sicilia, precisamente a Marsala, in provincia di Trapani. Qui, come riporta Skuola.net e la testata locale Tp24, all’Istituto Tecnico Tecnologico Giovanni XXIII-Cosentino, qualche giorno fa, si è verificata una rissa tra studenti che è finita male.

La ricostruzione dei fatti

In una classe prima, in un’aula della scuola, due quattordicenni si sono scontrati prima verbalmente per poi passare alle mani. Uno dei due, accecato dall’ira, ha addirittura pensato bene di sollevare un banco con l’obiettivo, si pensa, di lanciarlo contro il compagno con cui stava litigando.

Nel momento in cui lo ha fatto, non è ben chiaro se nell’atto di sollevare il banco, o in quello del lancio, ad essere colpito, peraltro in pieno volto, è stato un insegnante, accorso probabilmente per calmare gli animi. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale a causa della frattura del setto nasale procurata dall’impatto. Per i due studenti si attendono provvedimenti disciplinari.

