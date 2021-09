Ritardo cartadeldocente: diverse lamentele di insegnanti per il mancato accredito

In questi giorni sono arrivate alla nostra redazione diverse lamentele da parte di docenti che ancora oggi, 17 settembre, non hanno visto accreditato il bonus di 500€ della cartadeldocente.

Dal sito dell’applicazione si legge quanto segue: “a partire da metà settembre p.v. l’applicazione cartadeldocente sarà aperta per consentire la gestione del bonus. Si segnala che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2020/2021″.

Negli anni precedenti il bonus era stato attivato intorno al 13-14 settembre, cosa che non è accaduta per l’anno 2021. I motivi del ritardo potrebbero essere diversi, soprattutto perché quest’anno si ritorna in classe dopo un anno e mezzo molto complicato, causato da tanti mesi di DaD e dal fatto che la scuola è stata al centro della questione politica.

